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В SpaceX рассказали, как астронавты готовятся к полету на МКС

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© SpaceX

© SpaceX

Четыре астронавта прибыли в Космический центр Кеннеди во Флориде, где на протяжении недели будут готовиться к запуску Crew Dragon 1.

Напомним, что корабль компании SpaceX доставит астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Удачный запуск ознаменует начало регулярных рейсов к МКС.

Это будет второй полет корабля. В конце мая 2020 года он удачно состыковался с МКС и доставил на станцию Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена.

Сейчас на МКС отправятся сразу четыре астронавта: американка Шеннон Уокер, американцы Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также японец Соичи Ногучи. Астронавты проведут на МКС шесть месяцев.

Они присоединятся к двум астронавтам из России и одному американцу, прибывшим на космическую станцию в прошлом месяце из Казахстана.

Каждый полет — это испытание, поэтому была проделана большая работа. Мы сделаем все возможное, чтобы безопасно и на регулярной основе доставлять астронавтов на МКС, — сказал глава NASA Джим Брайденстайн, приветствуя астронавтов.
© SpaceX

© SpaceX

Экипаж SpaceX должен стартовать 14 ноября вечером, при условии, что приближающийся тропический шторм не повлияет на погодные условия. Новой капсуле Dragon дали название Resilience, что означает упругость, стойкость, устойчивость.

Новое название отражает то, каким тяжелым выдался 2020 год, но сейчас не время сдаваться.

Это был тяжелый год для всех по многим причинам. Мы знали, что такое название корабля даст немного надежды и вдохновения, — рассказал командир экипажа Майк Хопкинс.
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