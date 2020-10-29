Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь

На всей территории России среднемесячная температура в ноябре будет около и выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, это касается и азиатской части страны, и европейской.

Он отметил, что теплее всего будет в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии и на севере Красноярского края.

«Температурный фон ниже нормы не прогнозируется вообще нигде, — сообщил Вильфанд ТАСС. — Ноябрь продолжит тенденцию теплых осенних месяцев в России».

Метеоролог добавил, что будет не слишком дождливо — в большинстве регионов количество осадков ожидается около нормы. При этом в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах прогнозируется дефицит осадков, а на юге Западной и Средней Сибири — их избыток.

Ранее Вильфанд рассказал о том, что до конца нынешней недели температура воздуха в центральной части России немного снизится, но все-таки останется выше нормы. Ожидаются осадки, однако снега пока не будет. Сохранится хорошая, комфортная погода.

Кроме того, синоптики пообещали снежную, но достаточно теплую зиму в средней полосе России.



Также сообщалось, что наступление климатической зимы в Москве в этом году сдвинется на две-три недели. При самом оптимистичном сценарии устойчивые отрицательные температуры воздуха установятся в конце ноября.

