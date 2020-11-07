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В момент крушения с телеведущим НТВ в самолете находилась не его жена

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лера Кудрявцева, коллега погибшего в авиакатастрофе телеведущего НТВ Александра Колтового, опровергла информацию о том, что в кабине с пилотом находилась его жена.

«Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется», — написала Кудрявцева в Instagram.

Ее слова подтвердил источник в правоохранительных органах, сообщивший ТАСС о том, что женщина, погибшая при крушении самолета вместе с Колтовым, не была его супругой.

«Погибшая женщина не является женой Колтового», — сказал собеседник агентства.

Выяснилось также, что владельцем самолета является бизнесмен Аркадий Грачев.

Ранее сообщалось, что при крушении частного легкомоторного самолета Cessna в Подмосковье погибли телеведущий Александр Колтовой и его жена. В МЧС уточнили, что самолет вылетел с подмосковного аэродрома Мячково в Рыбинск. Cessna совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в поле рядом с поселком Чкалово.

По предварительной версии, причиной аварии стал отказ двигателя, который загорелся в воздухе. В результате катастрофы от самолета практически ничего не осталось.

© МЧС

© МЧС

По словам начальника службы движения аэродрома Мячково Николая Максимова, самолет перед полетом прошел все необходимые технические проверки. Полет был санкционирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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