В момент крушения с телеведущим НТВ в самолете находилась не его жена

Лера Кудрявцева, коллега погибшего в авиакатастрофе телеведущего НТВ Александра Колтового, опровергла информацию о том, что в кабине с пилотом находилась его жена.

«Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется», — написала Кудрявцева в Instagram.

Ее слова подтвердил источник в правоохранительных органах, сообщивший ТАСС о том, что женщина, погибшая при крушении самолета вместе с Колтовым, не была его супругой.

«Погибшая женщина не является женой Колтового», — сказал собеседник агентства.

Выяснилось также, что владельцем самолета является бизнесмен Аркадий Грачев.

Ранее сообщалось, что при крушении частного легкомоторного самолета Cessna в Подмосковье погибли телеведущий Александр Колтовой и его жена. В МЧС уточнили, что самолет вылетел с подмосковного аэродрома Мячково в Рыбинск. Cessna совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в поле рядом с поселком Чкалово.

По предварительной версии, причиной аварии стал отказ двигателя, который загорелся в воздухе. В результате катастрофы от самолета практически ничего не осталось.

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По словам начальника службы движения аэродрома Мячково Николая Максимова, самолет перед полетом прошел все необходимые технические проверки. Полет был санкционирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».