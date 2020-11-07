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При крушении самолета Cessna в Подмосковье погибли два человека

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© Mash

© Mash

В субботу вблизи подмосковного поселка Томилино потерпел крушение частный легкомоторный самолет Cessna. Оба находившихся на борту человека — пилот и пассажир — погибли.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, у самолета в воздухе отказал двигатель. По предварительным данным, он загорелся.

«После этого борт совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в поле», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при крушении погибли мужчина и женщина.

Опубликовано видео экстренной посадки самолета и ее последствий.

В настоящее время на месте работают спасательные службы. Возгорание ликвидировано.

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