При крушении самолета Cessna в Подмосковье погибли два человека
- 07 ноября 2020, 16:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В субботу вблизи подмосковного поселка Томилино потерпел крушение частный легкомоторный самолет Cessna. Оба находившихся на борту человека — пилот и пассажир — погибли.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, у самолета в воздухе отказал двигатель. По предварительным данным, он загорелся.
«После этого борт совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в поле», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что при крушении погибли мужчина и женщина.
Опубликовано видео экстренной посадки самолета и ее последствий.
В настоящее время на месте работают спасательные службы. Возгорание ликвидировано.
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