При крушении самолета Cessna в Подмосковье погибли два человека

В субботу вблизи подмосковного поселка Томилино потерпел крушение частный легкомоторный самолет Cessna. Оба находившихся на борту человека — пилот и пассажир — погибли.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, у самолета в воздухе отказал двигатель. По предварительным данным, он загорелся.



«После этого борт совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в поле», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при крушении погибли мужчина и женщина.



Опубликовано видео экстренной посадки самолета и ее последствий.



В настоящее время на месте работают спасательные службы. Возгорание ликвидировано.