Назван препарат от COVID-19, который пациенты получат бесплатно по ОМС

«Авифавир» будет предоставляться пациентам с коронавирусом бесплатно в рамках ОМС.

Разрешение на амбулаторное применение этого препарата получили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар».

В фонде отметили, что пациенты уже получают по ОМС российский препарат против коронавируса, который был зарегистрирован первым.

«Авифавир» будет применяться по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача, приводит «РИА Новости» сообщение фонда.

Отмечается, что регистрационное удостоверение выдано на основе позитивных результатов клинического исследования в России с участием 460 пациентов. Доказано, что препарат способен блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией.

Планируется выпускать 200 тысяч упаковок «Авифавира» в месяц. Он уже поставляется в 15 стран мира.

Напомним, Минздрав РФ также разрешил амбулаторное применение еще двух препаратов от COVID-19: «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» компании «Промомед».

Как писал ранее ridus.ru, министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал региональным властям предоставлять COVID-больным лекарства от коронавируса сразу после подтверждения наличия инфекции, без посещения больными аптек. Это поможет ограничить распространение пандемии.

Он отметил, что регионы уже получили средства, в том числе для бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных больных.