«Полет через века»: как Россия отмечает День народного единства

В России отмечают День народного единства. Этот праздник посвящен годовщине изгнания польских интервентов из Москвы бойцами народного ополчения под предводительством князя Дмитрия Пожарского и купца Кузьмы Минина. По всей стране состоялись всевозможные мероприятия, направленные на демонстрацию сплоченности многонационального государства. «Ридус» выделил наиболее интересные из них.

Отметим, что в 2020 году в связи с пандемией коронавируса мероприятия в честь Дня народного единства проходят в режиме онлайн.

Так, во вторник, 3 ноября, стартовала онлайн-акция «Большой этнографический диктант». Она продлится до 8 ноября. Принять участие в диктанте может каждый желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции.



В прошлом году участниками этнографического диктанта стали 454 тысячи человек. Самому младшему из них было шесть лет, а самому старшему — 95.

В Международном аэропорту Шереметьево открылась посвященная Дню народного единства всероссийская фотовыставка «Россия. Полет через века». Акция одновременно пройдет в 85 регионах РФ.

Фотовыставка призвана познакомить жителей России с красотой природы и разнообразием архитектуры страны. Экспозиция включает работы более 100 фотографов из разных уголков России.

В честь праздника российская социальная сеть «ВКонтакте» протестирует нейросеть, предназначенную для борьбы с оскорблениями в комментариях. Ровно на сутки в настройках сообществ появится возможность включить фильтр враждебных высказываний. Нейросеть будет автоматически удалять комментарии, содержащие угрозы или оскорбления.



Помимо этого, в соцсети «ВКонтакте» запустили праздничный челлендж на тему многонациональности страны. Пользователям предлагается снять ролик, в котором необходимо рассказать о собственной этнической принадлежности и национальных особенностях своего народа. Далее необходимо установить русские титры и разместить ролик в приложении «Клипы ВКонтакте».

А еще в социальных сетях прошел фотоконкурс «Интернациональная семья». Пользователи, в семьях которых объединены разные национальности, публиковали в соцсетях посты с хештегом #интернациональнаясемья и рассказывали, почему именно они должны выиграть конкурс. Победителями оказались Владимир и Ольга из Батайска.

Ранее президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии принимали участие представители молодежных организаций — военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России.