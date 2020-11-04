Соцсеть «ВКонтакте» запустила нейросеть для борьбы с оскорблениями
- 04 ноября 2020, 14:50
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Российская социальная сеть «ВКонтакте» протестирует нейросеть, предназначенную для борьбы с оскорблениями в комментариях. Масштабный эксперимент пройдет в День народного единства, который отмечается в РФ 4 ноября.
Таким образом, ровно на сутки в настройках сообществ появится возможность включить фильтр враждебных высказываний. Нейросеть будет автоматически удалять комментарии, содержащие угрозы или оскорбления в адрес тех или иных пользователей.
Сообщается, что нейросеть способна определять оскорбительный комментарий, когда пользователь только его набирает. Механизм будет предлагать человеку отказаться от публикации обидной реплики.
Также в соцсети «ВКонтакте» теперь появилась возможность пожаловаться модераторам на пользователя из-за враждебных высказываний.
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