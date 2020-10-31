С 7 ноября выделенные полосы Москвы перейдут на ежедневный режим работы

В столичном департаменте транспорта объявили, что с 7 ноября вне зависимости от дня недели проезд по всем выделенкам Москвы будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов.

Уже начался демонтаж оставшихся знаков, выписывать штрафы начнут с 7 ноября.

В ведомстве призвали автомобилистов быть более внимательными, обращать внимание на знаки и даже в выходные дни не выезжать на выделенные полосы. Штраф за такое нарушение остался прежним — 3 тысячи рублей.

Решение перевести выделенные полосы на ежедневный режим работы в столичном Дептрансе объяснили обращениями со стороны коллег из Probok. net и совета по таксомоторным перевозкам при ассоциации ТАМА, в состав которой входит более 40 компаний.

«Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент в среднем за сутки по выходным дням по выделенным полосам передвигается более 700 тысяч пассажиров наземного транспорта, и более 250 тысяч пассажиров такси, а до пандемии коронавируса эти цифры составляли 1,8 млн и 630 тысяч соответственно.

Также обращается внимание на то, что единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов.

Напомним, власти Москвы перевели режим работы выделенных полос на пятидневку под нажимом автомобилистов и в рамках эксперимента, разрешив им выезжать на выделенки по выходным. Однако в мае руководитель экспертного центра Probok. net Александр Шумский предложил вернуть полосы в семидневный режим, объясняя это тем, что новые выделенные полосы работали по старинке — семь дней в неделю, что путало водителей, многие из которых получали штрафы.

Ранее ridus.ru рассказывал о том, что в «период нерабочих дней», объявленный президентом в связи с эпидемией коронавируса, автомобилистам разрешили безнаказанно перемещаться по выделенным полосам.

