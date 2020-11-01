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Опрос выявил превосходство Байдена над Трампом по популярности

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© AP/TASS

© AP/TASS

По результатам опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal, выяснилось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 10 процентных пунктов по популярности среди избирателей.

Байдена поддерживают 52% респондентов, а Трампа — 42%.

Примечательно, что две недели назад у Байдена было 54% сторонников, а у Трамп — те же 42%.

Как отмечает NBC, в 12 колеблющихся штатах, где пока неясно, за кого проголосует большинство, Байден превзошел Трампа по популярности на шесть процентных пунктов (51% против 45%).

Кроме того, кандидат-демократ пользуется значительной поддержкой среди афроамериканцев, избирателей в возрасте 18−34 лет, женщин, престарелых, а также белых избирателей с высшим образованием.

© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

В свою очередь республиканец более популярен среди белых избирателей вообще и белых избирателей без высшего образования.

Работу Трампа на посту президента одобрили 45% опрошенных, а 52% отнеслись к ней негативно.

В опросе, проведенном 29−31 октября, приняли участие 1000 зарегистрированных избирателей.

Ранее директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что миллионы граждан США фактически лишены права голоса на президентских выборах, что является грубым нарушением всех общепринятых правил. По его словам, избирательная система США устроена таким образом, что победу может одержать кандидат, за которого не проголосовало большинство избирателей.

Президентские выборы в Соединенных Штатах должны состояться 3 ноября.

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Польша вновь попросила снизить цену на российский газ

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© Газпром

© Газпром

Польская газовая компания PGNiG направила «Газпрому» новый запрос на пересмотр контрактной цены на природный газ.

Долгосрочный контракт на поставку российского газа в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» был подписан 25 сентября 1996 года.

Согласно его условиям, «Газпром» должен ежегодно поставлять в Польшу около 10 млрд куб. м газа. При этом минимальное годовое контрактное количество составляет 8,7 млрд куб. м в год.

Действие договора истекает в 2022 году, и польская сторона регулярно заявляет о нежелании его продлевать.

Как отмечает «Интерфакс», по условиям контракта, новая цена может быть установлена только через три года после очередного ее изменения.

PGNiG напомнила, что ведет переговоры о снижении цены с 1 ноября 2017 года и поэтому решила отправить запрос на новое снижение цены спустя трехлетний период — с 1 ноября 2020 года.

Ранее ridus.ru писал о том, что в июне 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес предварительное решение о том, что PGNiG имеет право требовать от российского газового монополиста снижение цены на газ, закупленный в рамках Ямальского контракта.

В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж принял решение по иску PGNiG о ретроактивном пересмотре цены с 1 ноября 2014 года, обязав «Газпром» выплатить польской компании 1,5 млрд долларов.

Также сообщалось, что польский энергетический концерн PGNiG выиграл в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL, что может означать ограничение монополии «Газпрома» в Европе. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%.

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