Опрос выявил превосходство Байдена над Трампом по популярности

По результатам опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal, выяснилось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 10 процентных пунктов по популярности среди избирателей.

Байдена поддерживают 52% респондентов, а Трампа — 42%.

Примечательно, что две недели назад у Байдена было 54% сторонников, а у Трамп — те же 42%.

Как отмечает NBC, в 12 колеблющихся штатах, где пока неясно, за кого проголосует большинство, Байден превзошел Трампа по популярности на шесть процентных пунктов (51% против 45%).

Кроме того, кандидат-демократ пользуется значительной поддержкой среди афроамериканцев, избирателей в возрасте 18−34 лет, женщин, престарелых, а также белых избирателей с высшим образованием.

В свою очередь республиканец более популярен среди белых избирателей вообще и белых избирателей без высшего образования.

Работу Трампа на посту президента одобрили 45% опрошенных, а 52% отнеслись к ней негативно.

В опросе, проведенном 29−31 октября, приняли участие 1000 зарегистрированных избирателей.

Ранее директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что миллионы граждан США фактически лишены права голоса на президентских выборах, что является грубым нарушением всех общепринятых правил. По его словам, избирательная система США устроена таким образом, что победу может одержать кандидат, за которого не проголосовало большинство избирателей.

Президентские выборы в Соединенных Штатах должны состояться 3 ноября.