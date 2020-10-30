Почему американцы лишены права голоса на выборах президента США

Миллионы граждан США фактически лишены права голоса на президентских выборах, что является грубым нарушением всех общепринятых правил. Такое мнение высказал директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев во время заседания Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием.

Эксперт пояснил, что избирательная система США устроена таким образом, что победу может одержать кандидат, за которого не проголосовало большинство избирателей. Для российской электоральной практики, по словам Григорьева, это «является дикостью».

Кроме того, двухмесячное голосование по почте — широко распространенная форма масштабных фальсификаций на миллионы, если не десятки миллионов голосов, что делает текущие выборы соревнованием двух партийных машин по фальсификации, — подчеркнул Григорьев.

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина обратила внимание, что текущая избирательная кампания представляется куда более «грязной», чем кампании прошлых лет.

«Избирательные бюллетени, которые рассылаются по спискам в принудительном порядке, терялись в пути, почтовые урны поджигались. Есть факты, когда голосование проходило по типу McDonald’s: любой желающий имеет возможность „по пути“ забрать бюллетень», — пояснила Бутина.



Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в свою очередь заявил, что избирательная система США «абсолютно кривая».

Случаи, когда последнее слово оставалось за коллегией выборщиков, происходили в 2000 году, когда якобы «легитимную» победу одержал Джордж Буш-младший, и в 2016 году, когда главой государства стал Дональд Трамп при условии, что Хиллари Клинтон опережала его по числу голосов избирателей на целых три миллиона, — сокрушается Шаповалов.

«Мы наблюдаем, как и без того сложная общественно-политическая ситуация в США накаляется политическим кризисом легитимности власти. В стране, называющей себя „оплотом демократии“, обеспечение воли избирателя приоритетом не является», — добавила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова.

Ранее ridus.ru писал о том, что неизвестные хакеры совершили атаку на сайт предвыборного штаба Трампа. Источник угрозы пока не выявлен, но работа в этом направлении уже ведется, заявил директор по коммуникациям президентской кампании американского лидера Тим Мертоу. Сайт уже восстановили.

Американские спецслужбы также заявляли об угрозе атак российских хакеров на различные ресурсы в США накануне и сразу после выборов. Однако спецслужбы считают, что «русские будут работать на Трампа».

Президентские выборы в Соединенных Штатах должны состояться 3 ноября. На пост главы государства претендуют нынешний лидер страны Дональд Трамп, представляющий республиканцев, и кандидат от демократов Джо Байден.