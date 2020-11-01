В Ростовской области избили двух следователей, вступившихся за девушку

В поселке Зимовники Ростовской области были избиты двое следователей, вступившиеся за 17-летнюю девушку.

Инцидент произошел 31 октября возле магазина, где к возвращавшимся домой с работы сотрудникам местного следственного отдела обратилась за помощью девушка.

Она попросила защитить ее с подругой от напавших на них мужчин. После этого один из тех, на кого указала девушка, подошел и ударил ее ногой.

Представившись, следователи сделали замечание мужчине. В ответ он вместе со своим знакомым нанесли следователям множественные удары по голове и туловищу, после чего скрылись с места происшествия.

«В результате полученных телесных повреждений следователи госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Ростовской области.

Вскоре нападавших задержали. Ими оказались 30-летний житель Зимовниковского района и 34-летний житель Орловского района. На них заведено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Как писал ранее ridus.ru, 31 октября на улице Петровка в Москве у здания столичного главка МВД уроженец Дагестана напал на двоих полицейских, дежуривших возле входа. Хотя мужчина и не был вооружен, он избил стражей порядка. По свидетельству очевидцев, нападавший даже попытался выхватить пистолет у одного из полицейских.