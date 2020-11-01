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В Ростовской области избили двух следователей, вступившихся за девушку

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© rostov.sledcom.ru

© rostov.sledcom.ru

В поселке Зимовники Ростовской области были избиты двое следователей, вступившиеся за 17-летнюю девушку.

Инцидент произошел 31 октября возле магазина, где к возвращавшимся домой с работы сотрудникам местного следственного отдела обратилась за помощью девушка.

Она попросила защитить ее с подругой от напавших на них мужчин. После этого один из тех, на кого указала девушка, подошел и ударил ее ногой.

Представившись, следователи сделали замечание мужчине. В ответ он вместе со своим знакомым нанесли следователям множественные удары по голове и туловищу, после чего скрылись с места происшествия.

«В результате полученных телесных повреждений следователи госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Ростовской области.

Вскоре нападавших задержали. Ими оказались 30-летний житель Зимовниковского района и 34-летний житель Орловского района. На них заведено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Как писал ранее ridus.ru, 31 октября на улице Петровка в Москве у здания столичного главка МВД уроженец Дагестана напал на двоих полицейских, дежуривших возле входа. Хотя мужчина и не был вооружен, он избил стражей порядка. По свидетельству очевидцев, нападавший даже попытался выхватить пистолет у одного из полицейских.

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Польша вновь попросила снизить цену на российский газ

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© Газпром

© Газпром

Польская газовая компания PGNiG направила «Газпрому» новый запрос на пересмотр контрактной цены на природный газ.

Долгосрочный контракт на поставку российского газа в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» был подписан 25 сентября 1996 года.

Согласно его условиям, «Газпром» должен ежегодно поставлять в Польшу около 10 млрд куб. м газа. При этом минимальное годовое контрактное количество составляет 8,7 млрд куб. м в год.

Действие договора истекает в 2022 году, и польская сторона регулярно заявляет о нежелании его продлевать.

Как отмечает «Интерфакс», по условиям контракта, новая цена может быть установлена только через три года после очередного ее изменения.

PGNiG напомнила, что ведет переговоры о снижении цены с 1 ноября 2017 года и поэтому решила отправить запрос на новое снижение цены спустя трехлетний период — с 1 ноября 2020 года.

Ранее ridus.ru писал о том, что в июне 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес предварительное решение о том, что PGNiG имеет право требовать от российского газового монополиста снижение цены на газ, закупленный в рамках Ямальского контракта.

В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж принял решение по иску PGNiG о ретроактивном пересмотре цены с 1 ноября 2014 года, обязав «Газпром» выплатить польской компании 1,5 млрд долларов.

Также сообщалось, что польский энергетический концерн PGNiG выиграл в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL, что может означать ограничение монополии «Газпрома» в Европе. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%.

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