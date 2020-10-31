Дагестанец напал на полицейских у здания МВД на Петровке

Двое полицейских, дежуривших возле входа в ГУ МВД по Москве, подверглись нападению со стороны уроженца Дагестана.

Хотя мужчина и не был вооружен, он избил стражей порядка.

По свидетельству очевидцев, нападавший даже попытался выхватить пистолет у одного из полицейских.

По данным Baza, пострадавшие при нападении сотрудники полиции не стали задерживать напавшего на них, а просто отошли в сторону и тем самым помешали ему скрыться.





Однако сейчас полицейских хотят уволить за бездействие, проявленное при выполнении служебного долга.

Нападавшего в итоге задержали. Им оказался 30-летний уроженец Махачкалы Аслан Байсунгуров, который в 2014 году уже был судим за нападение на сотрудника полиции.

Как пишет Life Shot, на допросе Байсунгуров заявил, что к нападению на сотрудников полиции его «подтолкнули» некие голоса в голове. Выяснилось, что ранее он проходил лечение в психиатрической клинике.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».



Ранее сообщалось, что в городе Кукмор в Татарстане в стычке с полицейскими был убит 16-летний подросток, который пытался поджечь местный отдел полиции коктейлями Молотова и успел ранить одного из стражей порядка.