Дагестанец напал на полицейских у здания МВД на Петровке
- 31 октября 2020, 17:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Двое полицейских, дежуривших возле входа в ГУ МВД по Москве, подверглись нападению со стороны уроженца Дагестана.
Хотя мужчина и не был вооружен, он избил стражей порядка.
По свидетельству очевидцев, нападавший даже попытался выхватить пистолет у одного из полицейских.
По данным Baza, пострадавшие при нападении сотрудники полиции не стали задерживать напавшего на них, а просто отошли в сторону и тем самым помешали ему скрыться.
Однако сейчас полицейских хотят уволить за бездействие, проявленное при выполнении служебного долга.
Нападавшего в итоге задержали. Им оказался 30-летний уроженец Махачкалы Аслан Байсунгуров, который в 2014 году уже был судим за нападение на сотрудника полиции.
Как пишет Life Shot, на допросе Байсунгуров заявил, что к нападению на сотрудников полиции его «подтолкнули» некие голоса в голове. Выяснилось, что ранее он проходил лечение в психиатрической клинике.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Ранее сообщалось, что в городе Кукмор в Татарстане в стычке с полицейскими был убит 16-летний подросток, который пытался поджечь местный отдел полиции коктейлями Молотова и успел ранить одного из стражей порядка.
Войти через социальные сети: