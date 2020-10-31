В Англии объявили о введении строгого карантина
- 31 октября 2020, 23:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С 5 ноября по 2 декабря в Англии будет введен карантин из-за стремительного роста количества заражений коронавирусом.
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что основная цель вводимых ограничений — попытаться остановить вторую волную пандемии.
Он сообщил, что по всей стране будут закрыты пабы, рестораны и магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости.
Запрет будет также введен на международные поездки, если только они не связаны с работой.
При этом не будут закрывать школы, университеты, промышленные предприятия, парламент и суды.
Храмы будут открыты для частных и одиночных молитв, но не для богослужений.
Гражданам рекомендовано работать из дома, отказаться от любых поездок и не пользоваться общественным транспортом.
Джонсон объявил о введении карантина вскоре после публикации статистических данных о том, что количество подтвержденных заражений коронавирусом в Великобритании с начала пандемии превысило миллион, пишет «РИА Новости».
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