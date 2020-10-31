В Крыму нашли способ решения проблемы с дефицитом питьевой воды

В настоящее время в Крыму активно прорабатывается возможность повторного использования сточных вод с целью экономии питьевой воды.

Внедрение этой технологии рассматривается как одна из мер по решению проблем с водоснабжением.

Крымские общественники уже поддержали этот инновационный проект.

«Планируем запустить систему очистки сточных вод для повторного использования в технических целях на существующих и строящихся очистных сооружениях», — говорится в докладе вице-премьера Марата Хуснуллина президенту России.

Как сообщили ФАН в Министерстве ЖКХ Республики Крым, на сегодняшний день рассматривается возможность использования очищенных стоков Симферополя в районе КОС Укромное для использования в отопительных сетях крымской столицы.

«На сегодняшний день только с очистных Симферополя сбрасывается 110 тысяч кубометров воды в сутки, — рассказали изданию в ведомстве. — Если всю эту воду должным образом очищать и использовать в технических целях — для полива или в качестве теплоносителя — то Крым будет экономить миллионы кубометров в год».

Поэтому финансирование, выделяемое на водообеспечение Крыма, должно направляться не только на реконструкцию водоводов, бурение новых скважин, но и на увеличение объемов сточных вод за счет реконструкции имеющихся очистных сооружений и строительства новых.

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Как отмечает ФАН, 31 октября в Крым с двухдневным визитом прибыл вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он проверит ход работ на объектах, которые строятся в рамках программы по обеспечению Крыма и Севастополя водой.

Ранее сообщалось, что в Севастополе введен режим повышенной готовности из-за сокращения запасов питьевой воды. Такое решение приняли местные власти после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Садовые товарищества перевели на зимний режим подачи, ограничений в отношении жилых домов пока не будет.

Дефицит воды в Крыму отмечается второй год подряд. Согласно прогнозам, его можно ожидать и в дальнейшем. Уже в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах были введены ограничения подачи по часам. С 23 сентября воду в ночные часы не получают жители Алушты.

Напомним, в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, проведенный от Днепра еще во времена СССР для снабжения полуострова пресной водой. Эта артерия покрывала примерно 85% потребностей населения. Россия уже обратилась в ООН по поводу защиты прав жителей Крыма на доступ к питьевой воде.

МЧС еще в начале июня предупредило о том, что летом в Крыму ожидается иссушение почв и обмеление рек. МИД Украины ожидаемо отказался помогать в снабжении полуострова водой, выдвинув заведомо невыполнимые требования.