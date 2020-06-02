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МЧС предупредило о засухе в Крыму и селях на Кавказе

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© vk.com

© vk.com

Летом в Крыму ожидается иссушение почв и обмеление рек. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе, напротив, возможны обильные осадки, которые приведут к сходу селевых потоков. Такими прогнозами синоптиков на предстоящий сезон поделилась пресс-служба МЧС России.

«Согласно данным Росгидромета, на территории Республики Крым и города Севастополя в летние месяцы ожидаются низкие уровни воды в реках и водохранилищах, а также малая увлажненность почв и, как следствие, почвенная засуха», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

В числе основных прогнозируемых рисков и угроз чрезвычайных ситуаций природного характера спасатели отметили и интенсивные точечные дожди в Краснодарском крае и на Северном Кавказе. «Это может повлечь сходы селевых потоков», — подчеркнули в МЧС.

Эти данные совпадают с ранее озвученной информацией Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Там считают вероятной засуху в Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областях. Экстремально высокая температура ожидается в мае — июле в ряде российских регионов, в числе которых и московский. Такая погода чревата частыми ураганами, смерчами и другими опасными атмосферными явлениями на европейской территории страны и в Сибири.

Еще в конце марта «Ридус» побеседовал с маститыми российскими синоптиками о предстоящем лете. Они рассказали о возможном повторении жаркого лета десятилетней давности, когда Россию накрыл блокирующий антициклон.

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