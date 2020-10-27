Многодетная мать пожаловалась на травлю со стороны защитников Грудинина

Мать шестерых детей Александра Рахманова, проживающая в Поселке совхоза имени Ленина, пожаловалась на интернет-травлю со стороны местных защитников миллиардера Павла Грудинина. Женщина утверждает, что нападки на нее начались из-за отказа поддержать заявления бизнесмена о попытке рейдерского захвата возглавляемого им аграрного предприятия «Совхоз имени Ленина».

«Я начала интересоваться, а что, собственно, происходит? Действительно ли все так, как говорит Павел Грудинин? Действительно ли было рейдерство? Потом оказалось, что это семейные разборки. Грудинин, его супруга и сын не могут поделить предприятие. Но мне-то это зачем? Причём я здесь вообще, причем здесь жители?» — заявила Рахманова в интервью «Совхоз.Инфо».



Травля началась после того, как начальник территориального управления Андрей Извеков написал в социальных сетях, что мы — светлая и позитивная семья. Пошли комментарии: «Ага, светлые с темным прошлым». Это, между прочим, написала женщина, которая работает у нас врачом ультразвуковой диагностики. Я к ней на приемы хожу, я ее пациент. Что это такое? — вопрошает Александра.

Рахманова пожаловалась на травлю непосредственно Павлу Грудинину. Но тот ей ответил, что никого из участников травли не знает. «В общем, открестился от них», — посетовала многодетная мать.

Ранее Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с Павла Грудинина более миллиарда рублей в пользу «Совхоза им. Ленина». Истцами по этому делу выступили акционеры компании Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодошкина. Они обвиняют Грудинина в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 миллиарда рублей. Речь идет о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Павел Грудинин.