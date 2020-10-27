Роскомнадзор предложил бороться с цензурой Google, Facebook и Twitter

Роскомнадзор направил в Госдуму и Совет Федерации ряд предложений, касающихся противодействия цензуре иностранных IT-компаний в отношении российских СМИ. В ведомстве полагают, что цензура со стороны зарубежных онлайн-платформ носит системный характер, поэтому с ней нужно бороться на уровне государства.

О каких конкретно предложениях идет речь, в Роскомнадзоре, к сожалению, не уточнили.

В ведомстве напомнили, что Google (YouTube), Facebook и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ. Среди них «РИА Новости», Russia Today, Sputnik и «Россия-1», передает «Интерфакс».

От предвзятой модерации контента, размещенного на зарубежных платформах, пострадал также «Ридус». Главный редактор издания Андрей Гулютин сообщил, что намерен подать в суд на американскую компанию Google по поводу блокировки своего YouTube-канала.

Решение было принято на фоне вердикта Таганского суда Москвы, согласно которому Google обязан снять ограничения доступа к документальному фильму Александра Рогаткина «Беслан». Маркировка, указывающая на неприемлемость данного видео для «некоторых пользователей», была признана российской Фемидой актом цензуры.

«Когда решение суда вступит в законную силу, мы сможем выяснить детали процесса, ознакомиться с результативной его частью и, скорее всего, тоже обратимся с иском к Google», — заявил Гулютин.