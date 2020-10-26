На освещенной Солнцем стороне Луны обнаружили воду

В NASA подтвердили наличие воды на освещаемой Солнцем стороне Луны.

Это открытие было сделано с помощью обсерватории инфракрасной астрономии, созданной на базе самолета компании Boeing.

Таким образом, можно предположить, что вода распределяется по лунной поверхности, не ограничиваясь затененными участками.

«Мы еще не знаем, можем ли мы использовать эту воду в качестве ресурса, но наличие воды на Луне является ключевым для наших планов исследований», — отметил в Twitter гендиректор NASA Джим Брайденстайн.

В свою очередь заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН заявил «РИА Новости», что о наличии признаков воды на освещенной стороне Луны российским ученым известно с 2010 года, однако американские коллеги до последнего отказывались в это верить.

Ранее сообщалось, что итальянские ученые обнаружили целую сеть соленых озер под ледниками на южном полюсе Марса. Открытие было сделано в результате изучения данных орбитального зонда Mars Express, полученных в период с 2010 по 2019 год.



Ученые полагают, что на Марсе есть как минимум четыре водоема, самый большой из которых имеет ширину 30 километров. Озера находятся на глубине полутора километров и потому пока недоступны для более детального изучения.

Напомним, недавно руководитель NASA Джим Брайденстайн назвал наиболее важным событием в истории поисков внеземной жизни обнаружение газа фосфина в атмосфере Венеры. По его мнению, теперь именно этой планете следует уделить особое внимание при исследовании ближнего космоса. Фосфин, хотя и ядовит, является своеобразным «маркером» присутствия на планете живых организмов, так как его при определенных условиях могут выделять микробы.

