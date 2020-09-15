В NASA оценили присутствие «маркера жизни» на Венере

Наиболее важным событием в поисках внеземной жизни назвал обнаружение газа фосфина в атмосфере Венеры руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн. По его мнению, теперь этой «сестре» Земли следует уделить особое внимание.

О том, что в атмосфере Венеры на высоте 50−60 километров найден бесцветный и крайне ядовитый газ 14 сентября заявила международная группа астрономов. По мнению ученых, он является своеобразным «маркером» присутствия на планете живых организмов. Возможно, фосфин выделяют микробы. Это открытие имеет поистине мировое значение.

«Жизнь на Венере? Открытие фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее значительным достижением в обосновании существования жизни за пределами Земли», — написал Брайденстайн в Twitter.

Он также напомнил, что примерно десять лет назад NASA обнаружило микробную жизнь в верхних слоях атмосферы Земли на высоте более 36 километров. Теперь «пришло время сделать Венеру приоритетом», считает Брайденстайн.

В земных условиях фосфин действительно вырабатывают анаэробные микроорганизмы. Ученые в прошлом году предложили использовать данный газ в качестве «лакмусовой бумажки» при исследовании других планет и поиске внеземной жизни.

Открытие было подтверждено при помощи комплекса радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама. По словам астрономов, их шокировало обнаружение фосфина в спектре Венеры. Концентрация газа очень мала — примерно 20 молекул на один миллиард. Однако это очень много для небиологических источников — ни один процесс, в котором не участвуют живые организмы, не может дать таких результатов.

Ученые попытались просчитать, сколько фосфина было бы в венерианской атмосфере, если бы его вырабатывали электрические разряды, вулканы или вынос минералов с поверхности. Ни одна из гипотез расчетами не подтвердилась. Концентрация газа тогда была бы в десятки тысяч раз меньше.

И все же, по словам самих участников исследования, важнейшее открытие не означает, что на Венере точно есть живые организмы. Да, на той высоте, где найден фосфин — вполне «умеренные» по венерианским понятиям условия. И все же воздух там практически лишен воды. Он гораздо суше, чем в любой пустыне Земли. Кроме того, он еще и кислее, чем в каком-либо месте нашей планеты, пригодном для жизни.

По словам ученых, человечество давно мучает вопрос уникальности жизни на Земле. Если нынешнее открытие подтвердит существование живых организмов на соседней планете, у нас появится надежда на то, что они могут быть распространены и в других частях Вселенной. А значит, мы в ней — не одиноки.

Ученые, перед тем как объявить о сенсационном открытии, максимально заинтриговали общественность и прессу, отказываясь комментировать просочившиеся в СМИ слухи. Журналистам пришлось гадать, что именно нашли астрономы.