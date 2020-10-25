Алиев: под контроль Азербайджана перешли более 100 населенных пунктов
- 25 октября 2020, 20:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С начала возобновления военного конфликта в Нагорном Карабахе под контроль Азербайджана перешли более 100 населенных пунктов, сообщил президент республики Ильхам Алиев.
По его словам, «в освобожденных городах и селах уже развевается флаг Азербайджана».
Алиев уточнил, что азербайджанские войска взяли под контроль большую часть Кельбеджарского района.
Он также заявил, что страны, желающие прекращения огня в Нагорном Карабахе, должны надавить на Армению. «Премьер-министр Армении должен выступить с заявлением о том, что его страна покинет оккупированные территории», — приводит ТАСС слова Алиева, сказанные им на оперативном совещании с руководством министерства обороны страны.
Президент Азербайджана возложил на Никола Пашиняна вину за фактическое уничтожение переговорного процесса.
Алиев также сообщил о попытках оказать давление на Баку по карабахскому вопросу, отметив при этом, что «никто не может оказать влияние на волю страны».
Кроме того, азербайджанский лидер заявил о том, что Армения ежедневно получает современное вооружение из-за рубежа, причем бесплатно, пишет «РИА Новости».
Ранее в интервью американскому каналу Fox Алиев заявил о готовности к перемирию с Арменией и похвалил Трампа за позицию по Нагорному Карабаху.
Накануне президент Азербайджана перечислил страны, у которых Баку приобретает оружие. По его словам, вооружение закупается у многих стран, но большая часть — не у Турции и Израиля, а у России.
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