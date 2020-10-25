Алиев: под контроль Азербайджана перешли более 100 населенных пунктов

С начала возобновления военного конфликта в Нагорном Карабахе под контроль Азербайджана перешли более 100 населенных пунктов, сообщил президент республики Ильхам Алиев.

По его словам, «в освобожденных городах и селах уже развевается флаг Азербайджана».

Алиев уточнил, что азербайджанские войска взяли под контроль большую часть Кельбеджарского района.

Он также заявил, что страны, желающие прекращения огня в Нагорном Карабахе, должны надавить на Армению. «Премьер-министр Армении должен выступить с заявлением о том, что его страна покинет оккупированные территории», — приводит ТАСС слова Алиева, сказанные им на оперативном совещании с руководством министерства обороны страны.

Президент Азербайджана возложил на Никола Пашиняна вину за фактическое уничтожение переговорного процесса.

Алиев также сообщил о попытках оказать давление на Баку по карабахскому вопросу, отметив при этом, что «никто не может оказать влияние на волю страны».

Кроме того, азербайджанский лидер заявил о том, что Армения ежедневно получает современное вооружение из-за рубежа, причем бесплатно, пишет «РИА Новости».

Ранее в интервью американскому каналу Fox Алиев заявил о готовности к перемирию с Арменией и похвалил Трампа за позицию по Нагорному Карабаху.



Накануне президент Азербайджана перечислил страны, у которых Баку приобретает оружие. По его словам, вооружение закупается у многих стран, но большая часть — не у Турции и Израиля, а у России.