Семья погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала потраченную на похороны сумму

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, потребовали в гражданском иске выплатить им 111 тысяч рублей, которые они потратили на похороны.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

По его словам, иски в Хамовнический суд были поданы на 3 млн 111 тысяч рублей.

«Объясню почему: моральный ущерб - по 1 млн на каждого человека, а 111 тысяч - это прямые затраты на похороны", - цитирует адвоката ТАСС.

По данным агентства, 21 октября Ефремов выплатил троим потерпевшим 3 млн рублей, однако Добровинский заявил, что не будет отзывать иски из-за невыплаты части требуемой суммы.

Напомним, 22 октября Мосгорсуд вынес вердикт по апелляционной жалобе защиты Ефремова на приговор артисту по делу о смертельном ДТП, которое он устроил в центре столицы. Ему сократили срок лишения свободы на полгода — с 8 до 7,5 лет в колонии общего режима.

При этом адвокаты актера настаивали на замене реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы.

По словам адвоката Виолетты Волковой, Ефремов мог рассчитывать на 5 лет колонии-поселения, однако отсутствие раскаяния и циничное поведение артиста во время судебного процесса исключило более мягкое наказание для него.

Пользователи Сети, обсуждавшие дело Михаила Ефремова, остались не удовлетворены решением суда — причем как сторонники артиста, так и недоброжелатели. Первые считают смягчение приговора издевательски незначительным, вторые недовольны тем, что апелляция оказалась успешной в принципе. Они мрачно предрекают, что вскоре Ефремов незаметно выйдет на свободу под тем или иным предлогом.

