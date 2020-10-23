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В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19

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© EPA/ТАСС

© EPA/ТАСС

За последние сутки в мире зарегистрирован новый рекорд роста заболеваемости коронавирусом — 445,4 тысяч инфицированных.

Общее число случаев COVID-19 превысило в мире 41,57 млн.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6,5 тысяч и приблизилось к 1,135 млн.

Накануне был тоже зафиксирован рекордный суточный прирост — 429 411 заразившихся.

Первое место по числу заражений за сутки занимает Европа — 213 860. За ней следуют Северная и Южная Америка (132 846) и Юго-Восточная Азия (65 806).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США (8 248 149), Индии (7 761 312) и Бразилии (5 298 772).

В России за минувшие сутки выявлено 17 340 случаев COVID-19, что стало очередным рекордом за весь период пандемии. Зафиксировано 283 летальных исхода. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 480 646 заразившихся и 25 525 скончавшихся.

Как писал ранее ridus.ru, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев предположил, что коронавирусная инфекция перестанет быть самой значимой проблемой в мире только через полтора-два года, когда 70% человечества переболеет COVID-19.

Согласно расчетам ученых российского Центра мониторинга биологических рисков, вторая волна пандемии достигнет своего пика только в середине декабря. 16 декабря количество новых заражений COVID-19 в сутки, по прогнозам аналитиков, достигнет примерно 24 тысяч, после чего постепенно пойдет на спад.

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