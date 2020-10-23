Назван фактор, необходимый для победы над коронавирусом

Только через полтора-два года, когда большая часть человечества переболеет COVID-19, коронавирусная инфекция перестанет быть самой значимой проблемой в мире.

Однако совсем не обращать на нее внимание не получится никогда, считает научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

По его словам, на сегодняшний день коронавирусом переболели только 20−25% людей.

«Вот когда процентов 70 населения переболеют этим вирусом, ему будет труднее распространяться. Тогда и заболеваемость упадет резко», — заявил он в беседе с URA.RU.

При этом ученый подчеркнул, что COVID-19 никуда не уйдет из популяции, он останется, как и другие респираторные вирусы. Зверев добавил, что давно известные инфекции могли бы создавать людям такие же проблемы, если бы не вакцинация. «Если бы мы не прививались, у нас была бы жуткая заболеваемость гриппом», — сказал собеседник издания.

По его прогнозам, до конца 2020 года ситуация с коронавирусом будет оставаться примерно такой же, как сейчас. Число инфицированных будет какое-то время расти, а затем ситуация начнет стабилизоваться.

Зверев добавил, что сейчас процент прироста заболеваемости почти постоянный, поэтому можно говорить о начале стадии стабилизации.

В России за минувшие сутки выявлено 17 340 случаев COVID-19, что стало очередным рекордом за весь период пандемии. Зафиксировано 283 летальных исхода.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 480 646 заразившихся и 25 525 скончавшихся.

Ранее ученые российского Центра мониторинга биологических рисков создали математическую модель дальнейшего развития пандемии коронавируса COVID-19 в России. Согласно их расчетам, вторая волна пандемии достигнет своего пика только в середине декабря. 16 декабря количество новых заражений COVID-19 в сутки, по прогнозам аналитиков, достигнет примерно 24 тысяч, после чего постепенно пойдет на спад.