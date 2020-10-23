Психотерапевт нашел объяснение нежеланию россиян носить маски и перчатки

Часть населения России отказывается носить маски и перчатки, поскольку не понимает, зачем это нужно, заявил врач-психотерапевт Алексей Магалиф.

Он отметил, что зачастую люди принципиально отказываются от средств защиты, потому что им не нравится, когда их запугивают.

В отличие от депутата Госдумы Ярослава Нилова, выразившего убеждение в том, что многие граждане отказываются тратить деньги на средства индивидуальной защиты, и предложившего раздавать их бесплатно, Магалиф считает, что люди устали от постоянного ощущения неопределенности, связанной с пандемией.

«С людьми нет нормального диалога, не объясняют им, зачем это нужно, — сказал он в беседе с ФАН. — Если еще ношение маски можно как-то принять, поскольку все вокруг кашляют, то зачем носить перчатки, никому не понятно».

По мнению психотерапевта, только понимание, для чего это нужно, заставит человека выполнять то, что от него требуют, и платить за это деньги. В противном случае, даже если маски и перчатки будут раздавать бесплатно, люди все равно откажутся от их использования.

Для того, чтобы вылечить пациента, врач должен объяснить ему суть проблемы и путь ее решения, напомнил Магалиф. Только тогда больной будет осознанно выполнять все рекомендации.

«А когда с ним разговаривают, как с маленьким ребенком, то возникает обратная реакция — не делай то, что внушают тебе твои „родители“», — объяснил собеседник издания.

Как писал ранее ridus.ru, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев предположил, что коронавирусная инфекция перестанет быть самой значимой проблемой в мире только через полтора-два года, когда 70% человечества переболеет COVID-19.

