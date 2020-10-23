Ученые объяснили, как ядовитые водоросли оказались у берегов Камчатки

Ученые объяснили, как ядовитые водоросли попали в Авачинский залив, в результате чего произошла массовая гибель морских животных.

Ранее в Российской академии наук заявили, что к экологической катастрофе, которая случилась у побережья Камчатки, привели исключительно природные явления, а не техногенное воздействие. В частности, ученные зафиксировали в Авачинском заливе цветение водорослей, выделяющих токсины.

По словам академика РАН Михаила Кирпичникова, на вероятность такого явления у берегов России указывали сотрудники Центра морских исследований МГУ еще в мае этого года. Тогда в районе Японии было обнаружено пятно красноватого цвета довольно внушительных размеров, которое по мере прогревания воды шло на север.

«В августе в районе Чукотки наши ученые случайно обратили внимание на такие необычно окрашенные волны, которые характеризуют красные приливы. Пробы воды были исследованы. Выяснилось, что там на несколько порядков превышена концентрация красных микроводорослей. Образцы этих водорослей были отправлены на биологический факультет МГУ, чтобы определить их токсичность. Оказалось, что они очень токсичные. Речь идет о водорослях Alexandrium, вырабатывающих нейропаралитические токсины», — заявил Кирипичников в ходе круглого стола, который проходил на площадке РАН по итогам расследования экологического происшествия на Камчатке.

Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов в свою очередь отметил, что выбросы мертвых животных на берег наблюдались не только в Авачинском заливе, но и «в большинстве бухт, если спускаться на юг до мыса Лопатка, а также на юго-западном побережье Камчатки».

Среди погибших гидробионтов были только донные беспозвоночные животные и рыбы. Это говорит о том, что водорослей Alexandrium у побережья Камчатки в большом количестве не было, поскольку в противном случае пострадали бы и другие животные. Но мы видели воздействие лишь на на донных беспозвоночных и донных рыб. Литоральные организмы, живущие в зоне заплеска, и придонные рыбы были в достаточно хорошем состоянии, — обратил внимание Адрианов.

«Разумеется, мы взяли все необходимые пробы. В результате были выявлены виды микроводорослей Karenia, которые являются производителями множества токсинов. Кстати, похожее цветение водорослей Karenia было в 2011 году у побережья Калифорнии, где тоже имела место массовая гибель морских обитателей», — заключил вице-президент РАН.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что специалисты провели около пяти тысяч исследований места экологической катастрофы на Камчатке.



Исследования показали, что катастрофа у побережья Камчатки не носит техногенный характер. Есть превышения по железу, нефтепродуктам, но назвать их критическими ни в коем разе нельзя. Техногенного источника воздействия на гидробионтов мы не нашли, — сказала Радионова.

Она уточнила, что специалисты брали пробы в акватории Авачинского залива, на полигонах, сооружениях водоканала и ТЭЦ.



О предполагаемом загрязнении акватории Авачинского залива стало известно в начале октября. В Twitter, «ВКонтакте», Facebook практически одновременно появились тысячи гневных записей с одними и теми же фотографиями. На них видно множество выброшенных на берег морских ежей, звезд, несколько осьминогов и морской котик. Руководитель Камчатского края Владимир Солодов сразу же взял ситуацию под личный контроль.