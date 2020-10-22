России предсказали рост банкротств физических лиц

Почему стоить ожидать увеличения банкротств в России, объяснил юрист Дмитрий Кваша.

Также он рассказал о статистике займов в микрофинансовых организациях (МФО) во время карантина.



По его словам, в МФО, как правило, обращаются люди, получающие отказы в банках.

Он отметил, что практически 90% таких займов составляют до 20 тысяч рублей и считаются «дозарплатными».

«Во время пандемии каждый третий россиянин обращался в микрофинансовую организацию, чтобы просто выжить», — цитирует эксперта ФАН. Он пояснил, что МФО существуют как раз для того, чтобы люди смогли дотянуть до зарплаты или пенсии.

По мнению Кваши, в связи со сложившейся в стране эпидемиологической обстановкой количество банкротств в России будет расти. Юрист пояснил, что первая волна банкротств началась во время карантина, когда компании перестали получать доход и вынуждены были сокращать штат, так как не могли выплачивать сотрудникам зарплату. После карантина компании начали работать в сжатом ритме, не возвращая уволенных. В результате вторая волна банкротств коснулась уже физических лиц.

Кваша заявил, что поскольку в настоящее время наблюдается экономический спад, 50−60% компаний не выживут. Они будут обращаться по вопросу банкротства, а следом пойдут их работники. «Поэтому 2021 год будет не лучше 2020», — подытожил он.

Как писал ранее ridus.ru, пандемия увеличила число предпринимателей, желающих продать свой бизнес. В Уфе, Самаре и Воронеже их стало больше в два раза, в Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде — в полтора раза, в Москве, Челябинске, Волгограде и Новосибирске — на 28%.

Чаще всего бизнесмены хотят избавиться от гостиниц (количество таких предложений выросло в среднем на 49%). На втором месте расположились объявления о продаже офисов (+36%), на третьем — предприятий индустрии развлечений (+25%): здесь лидируют ночные клубы, выставочные залы и галереи, кальянные, квест-комнаты, боулинги, базы отдыха.