ФСБ предотвратила теракт в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили террористический акт в столичном регионе.

В результате проведенной операции был задержан уроженец Центральной Азии, готовивший теракт в одном из зданий органов власти.

В ведомстве сообщили, что мужчина 1999 года рождения действовал по указанию боевиков международных террористических организаций.

Он готовился совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства. Компоненты этого устройства были обнаружены в оборудованном террористом тайнике, рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

В дальнейшем террорист планировал выехать в зону боевых действий на Ближний Восток.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Волгограде двух террористов, которые планировали взорвать здания органов государственной власти. Задержанные оказались представителями запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Также стало известно о перестрелке с радикальными исламистами, произошедшей в Грозном. В ходе боестолкновения погибли как члены бандгруппы, так и правоохранители.

