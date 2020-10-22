найти ×
   
  • USD +0.05
    77.08
  • EUR +0.01
    91.36
СохранитьСохранено0
×

104506

ФСБ предотвратила теракт в Москве

Small f1a6d446e0
© ФСБ

© ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили террористический акт в столичном регионе.

В результате проведенной операции был задержан уроженец Центральной Азии, готовивший теракт в одном из зданий органов власти.

В ведомстве сообщили, что мужчина 1999 года рождения действовал по указанию боевиков международных террористических организаций.

Он готовился совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства. Компоненты этого устройства были обнаружены в оборудованном террористом тайнике, рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

В дальнейшем террорист планировал выехать в зону боевых действий на Ближний Восток.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Волгограде двух террористов, которые планировали взорвать здания органов государственной власти. Задержанные оказались представителями запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Также стало известно о перестрелке с радикальными исламистами, произошедшей в Грозном. В ходе боестолкновения погибли как члены бандгруппы, так и правоохранители.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
Миссия невыполнима: авантюры котов попали на видео
12017335читать позжечитаю позже
Животные
Миссия невыполнима-3: и снова авантюры котов попали на видео
22022918читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Специалисты назвали простой способ проверить, есть ли у вас COVID-19

Ученые советуют проводить такой тест ежедневно.

470660017читать позжечитаю позже

Еда
Как правильно пользоваться морозилкой25 сентября

На типичные ошибки указал профессиональный повар.

3021634читать позжечитаю позже