Задержаны исламисты, которые хотели взорвать в Волгограде несколько зданий
- 15 октября 2020, 13:24
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
В Волгограде сотрудники ФСБ задержали двух террористов, которые планировали взорвать здания органов государственной власти.
Задержанные оказались представителями запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
На месте происшествия и по адресам жительства радикальных исламистов были обнаружены и изъяты боеприпасы, химические компоненты, поражающие элементы к СВУ, брошюры религиозного содержания и несколько единиц огнестрельного оружия. Кроме того, правоохранители нашли карту Волгограда с отмеченными на ней зданиями, которые хотели взорвать террористы, передает «РИА Новости».
Ранее перестрелка с радикальными исламистами произошла в Грозном. Как стало известно ridus.ru, в ходе боестолкновения погибли как члены бандгруппы, так и правоохранители.
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