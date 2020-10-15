Задержаны исламисты, которые хотели взорвать в Волгограде несколько зданий

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали двух террористов, которые планировали взорвать здания органов государственной власти.

Задержанные оказались представителями запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

На месте происшествия и по адресам жительства радикальных исламистов были обнаружены и изъяты боеприпасы, химические компоненты, поражающие элементы к СВУ, брошюры религиозного содержания и несколько единиц огнестрельного оружия. Кроме того, правоохранители нашли карту Волгограда с отмеченными на ней зданиями, которые хотели взорвать террористы, передает «РИА Новости».

Ранее перестрелка с радикальными исламистами произошла в Грозном. Как стало известно ridus.ru, в ходе боестолкновения погибли как члены бандгруппы, так и правоохранители.

