Мясников не согласился с Жириновским по поводу карантина

Популярный телеведущий и главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников раскритиковал позицию лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего в эфире радиостанции «Комсомольская правда» о необходимости двухнедельного карантина.

Доктор назвал эти меры бессмысленными.

Комментируя слова Жириновского о том, что, если в стране не объявить карантин, умрут 300 тысяч человек, Мясников отметил, что «простая математика и здравый смысл не может замещать медицинских знаний и знаний распространения инфекционного процесса».

«2-3-4-недельный общий карантин ничего не даст с точки зрения именно сокращения процесса, - сказал телеведущий в интервью kp.ru. - Если следовать строго по логике Жириновского, надо всем просто дружно встать и повеситься». По словам Мясникова, тогда коронавирус, не найдя хозяев в виде человеческих тел, действительно исчезнет. Другого варианта нет.

Врач подчеркнул, что нужно давать больше времени высказываться профессионалам, потому что такие категоричные суждения по поводу закрытия границ и карантина, как у Жириновского, не помогут в борьбе с коронавирусом.

Мясников добавил, что, хотя вакцины могут помочь, они не дадут коллективного иммунитета, как сейчас многие утверждают. По его мнению, COVID-19 останется навсегда. «Карантин может порушить человеческую жизнь, но ничего не изменит. Нам надо учиться жить с этим, готовить медицинскую систему, телемедицину», - подытожил он.

Ранее доктор Мясников раскритиковал методы, которые используются при ведении статистики по распространению коронавируса COVID-19 — как в России, так и в остальном мире. Он подверг сомнению «рекордную цифру инфицированных коронавирусом в России по сравнению с серединой мая», опубликованную оперативным штабом 10 октября. По его мнению, взрывные темпы распространения заболевания в сравнении с весной вызваны лишь более совершенным тестированием.



Как сообщал ridus.ru, Жириновский заявил, что в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки в стране россиянам следует запретить выезжать за границу с туристической целью. По его словам, решение возобновить зарубежные турпоездки, в частности, в Турцию, было преждевременным. Депутат убежден, что именно отдыхающие привезли в Россию «вторую волну» коронавируса.