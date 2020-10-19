Эпидемиолог оценил открытие в Норвегии новой разновидности COVID-19

Заявление норвежских ученых об открытии новой разновидности коронавируса нуждается в подтверждении, заявил эпидемиолог Вадим Покровский.

По его словам, необходимо провести серьезные контрольные исследования.

Ранее телерадиокомпания NRK сообщила о выявленном в Тронхейме новом штамме вируса SARS-CoV-2.

Как сообщила главврач коммуны Туве Росстад, подобных вариантов патогена в стране ранее не выявляли. Вывод о мутации вируса был сделан после того, как выяснилось, что заражение этим штаммом происходит более быстрыми темпами.

Росстад также отметила, что эта разновидность COVID-19 не была обнаружена ни в одной из международных баз.

Комментируя полученные в Норвегии данные, профессор Покровский отметил, что, несомненно, существует много вариантов коронавируса, а возникать они могут в процессе мутаций время от времени. «Пока существенной разницы между разными вариантами и штаммами, как мы говорим, коронавируса не отмечали, — сказал он в интервью ФАН. — Думаю, что и в этом случае пока ничего сногсшибательного нет».

Покровский подчеркнул, что какой бы новый штамм ни открыли, сразу же начинают заявлять, что он какой-то особенный и особо заразительный. Эпидемиолог призвал не беспокоится раньше времени, поскольку эта информация нуждается в проверке.

Ранее Покровский дал совет, как уберечься от COVID-19 в транспорте.

Как писал ridus.ru, вирусолог Александр Лукашев описал четкую схему, по которой нужно действовать в случае появления первых признаков болезни.