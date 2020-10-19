Вирусолог объяснил, что нужно делать при первых признаках COVID-19

При появлении первых симптомов COVID-19 необходимо выполнить ряд рекомендаций.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев описал четкую схему, по которой нужно действовать в случае появления первых признаков болезни.

Во-первых, желательно вызвать врача на дом. Если температура заболевшего выше 37,2 градусов, а также при наличии у него кашля, затрудненного дыхания, заложенности носа, боли в груди, потери вкуса и обоняния сотрудник поликлиники должен прийти на вызов в течение 24 часов.

При этом вызывать врача нужно обязательно в тех случаях, когда больному более 65 лет, если он находится в группе риска из-за хронических заболеваний, а также контактировал с зараженным или недавно приехал из другой страны. Если медицинский работник не может приехать, а самочувствие пациента ухудшается, необходимо вызывать скорую.

В интервью газете «Известия» Лукашев призвал не бояться госпитализации. Он заверил, что она не потребуется, если заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, когда температура не поднимается выше 38 градусов, а частота дыхания составляет 22 вдоха-выдоха в минуту.

Вирусолог также не рекомендовал заниматься самолечением, поскольку отличить COVID-19 от простуды в домашних условиях практически невозможно, а многие противовирусные средства достаточно токсичны и имеют побочные действия.

Кроме того, Лукашев предупредил, что соблюдать режим самоизоляции необходимо, даже если тест показывает отрицательный результат. По его словам, почти у трети зараженных он отрицательный, так как коронавирус уже перешел из ротоглотки в легкие.

Ранее Александр Лукашев выразил мнение, что вторая волна коронавируса в регионах будет значительно мощнее первой, которая практически не затронула субъекты.



В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что число летальных исходов от коронавируса в России начнет расти примерно через неделю после роста заболеваемости.

