Эрдоган обвинил «Минскую тройку» в поставках оружия Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Россия, Франция и США, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ, занимаются поставками вооружений в Армению.

«"Минская тройка" оказывает Армении помощь в виде оружия", — цитирует Эрдогана «Анадолу».

Турецкий лидер также обвинил Армению в нарушении перемирия и возобновлении обстрелов Азербайджана.

Минобороны Азербайджана сообщило, что в течение ночи противник из минометов и артиллерии обстрелял окрестности города Джебраил, а также села, расположенные вдоль реки Араз. В ведомстве заявили, что подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные ответные меры, потерь среди личного состава нет.

В свою очередь Минобороны Карабаха информировало о том, что ВС Азербайджана перешли утром 18 октября в наступление на южном направлении фронта, несмотря на объявленное перемирие. «Обе стороны несут потери, есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне власти Армении и Азербайджана приняли решение объявить гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта с 00:00 18 октября.

Напомним, по итогам трехсторонних переговоров в Москве на уровне глав МИД Армения и Азербайджан договорились о перемирии с 10 октября, однако нарушили режим прекращения огня, и боевые действия возобновились.

