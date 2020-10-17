Армения и Азербайджан решили объявить перемирие с полночи 18 октября

В зоне карабахского конфликта будет объявлено гуманитарное перемирие с 00:00 18 октября.

Это решение приняли власти Армении и Азербайджана.

«Данное решение принято в продолжение заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, Франции, США) от 1 октября, заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и в соответствии с совместным заявлением глав МИД Армении, Азербайджана и России в Москве от 10 октября», — сообщает МИД Армении.

Как отмечает «Интерфакс», в субботу, 17 октября, состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Армении и Азербайджана. «Обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении МИД РФ.

© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В ведомстве уточнили, что подтверждена важность достигнутой в Москве договоренности о начале переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Напомним, по итогам трехсторонних переговоров в Москве на уровне глав МИД Армения и Азербайджан договорились о перемирии с 10 октября, однако нарушили режим прекращения огня, и боевые действия возобновились.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет обязательства по Договору о коллективной безопасности перед Арменией и встанет на защиту союзной страны в случае вооруженной агрессии против Еревана, однако непризнанной Нагорно-Карабахской Республике рассчитывать на такое же отношение к себе не следует.