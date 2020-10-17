Анонсирован запуск биологического спутника «Ковчег»

На 2024 год запланирован запуск на орбиту биологического спутника «Ковчег», сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, этот спутник предназначен для изучения влияния отсутствия магнитного поля Земли на биологические объекты.

Еще в мае 2019 года Рогозин рассказал о совместных планах госкорпорации и МГУ создать космический «Ноев ковчег» и отправить его в космос.

Целью этого эксперимента является изучение состояния живых организмов в условиях дальнего космоса.

«Пока ни один специалист не смог подтвердить, что человек способен выжить за пределами геомагнитного поля, — написал Рогозин в Twitter. — В 2024 году состоится запуск космического аппарата „Ковчег“, который пробудет 4 недели на орбите до 20 тысяч километров».

Глава «Роскосмоса» добавил, что на борту спутника будут проводиться исследования по космической биологии, физиологии и биотехнологии.

Кроме того, в 2023 году планируется запустить на высоту 800 километров биологический спутник «Бион-М», а после 2025 года — «Возврат-МКА» на высоту до 200 тысяч километров.

Как писал ранее ridus.ru, специалисты ЦНИИмаш, который входит в «Роскосмос», предложили отправить к Луне новый биоспутник «Возврат-МКА-Л» с животными на борту.

Также в «Роскосмосе» рассказали, куда будет летать новый пилотируемый космический корабль «Орёл».