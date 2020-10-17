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Ученые выявили фактор, повышающий риск смерти от COVID-19 в шесть раз

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© pixabay.com

© pixabay.com

В шесть раз увеличивает риск летального исхода последовательное заболевание гриппом и COVID-19, считают ученые из Ливерпульского университета.

Они пришли к такому выводу, проведя эксперимент на мышах.

Одну группу грызунов заразили коронавирусом, а вторую — последовательно гриппом и коронавирусом.

В результате у мышей из второй группы течение заболевания было более тяжелым, чем у грызунов из первой.

«Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция», — отметил один из авторов исследования Джеймс Стюарт. По его мнению, это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей.

Согласно исследованию, опубликованному на bioRxiv, во второй группе мышей смертность от заболевания в шесть раз превышала аналогичный показатель в первой группе.

По словам ученых, одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов приводит к их конкуренции, которая, в свою очередь, усиливает негативное влияние на организм.

Как писал ранее ridus.ru, американская биотехнологическая компания Vaxart объявила, что разрабатываемая ею вакцина от коронавируса вступила в фазу клинических испытаний.

Главное отличие Vaxart от других вакцин-кандидатов в том, что она будет вводиться перорально. Таблетка VXA-CoV2−1 подойдет для тех, кто по какой-то причине не приемлет уколы. Например, такая вакцина в перспективе отлично подойдет для детей, которые могут испугаться укола.

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