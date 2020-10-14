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Таблетка от COVID: в США начались испытания пероральной вакцины

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Американская биотехнологическая компания Vaxart объявила, что разрабатываемая ею вакцина от коронавируса вступила в фазу клинических испытаний.

Главное отличие Vaxart от других вакцин-кандидатов в том, что она будет вводиться перорально. Таблетка VXA-CoV2-1 подойдет для тех, кто по какой-то причине не приемлет уколы. Например, такая вакцина в перспективе отлично подойдет для детей, которые могут испугаться укола.

На днях первый доброволец в порядке эксперимента получил дозу VXA-CoV2-1 в ходе клинического испытания первой фазы. Всего в первом этапе участвуют 48 взрослых в возрасте от 18 до 54 лет.

Участники получат низкую или высокую дозу VXA-CoV2-1 в первый и 29-й дни испытаний. Безопасность и эффективность препарата будут оцениваться примерно в течение двух месяцев, а затем ученые приступят к следующей фазе испытаний, которая продлится не менее 12 месяцев.

© dpa/picture-alliance/TASS

Вакцина в виде таблетки решит много проблем. Во-первых, она подойдет тем, кто боится уколов. Во-вторых, таблетированная форма вакцины облегчает варианты ее хранения, введения и транспортировки, пишут разработчики.

Ученые уверены, что такая форма облегчит массовую вакцинацию и ускорит задачу по приобретению коллективного иммунитета.

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