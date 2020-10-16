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В Москве водитель автобуса избил пассажира

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кадр из видео

кадр из видео

В столице водитель автобуса превысил свои полномочия, применив силу в отношении пассажира.

Инцидент произошел на остановке недалеко от станции метро «Тульская».

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодого человека выгоняют из салона, а через секунду к нему подходит разгневанный шофер и наносит ему мощный удар в голову.

Физическая расправа показалась водителю недостаточной, и он принялся что-то очень эмоционально объяснять отправленному в нокаут мужчине.

Очевидцы помешали дальнейшему развитию конфликта.

Как сообщает «РЕН ТВ», водитель не смог сдержать своего гнева из-за того, что пассажир отказался надеть в автобусе маску.

Ранее ridus.ru писал, что ученик девятого класса одной из московских школ был жестоко избит водителем автобуса. Тот нанес мальчику два удара по голове металлической каской, после чего скрылся. Школьника госпитализировали с многочисленными повреждениями.

Также сообщалось о реакции Сети на поведение участников драки в троллейбусе, во время которой один из пассажиров вступился за женщину-кондуктора, ввязавшуюся в конфликт с безбилетником. «Заяц» начал с ней о чем-то спорить, а затем ударил в лицо, после чего неожиданно сам подвергся нападению.

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