В Москве водитель автобуса избил школьника металлической каской

Ученик девятого класса одной из московских школ был жестоко избит водителем автобуса.

По имеющейся информации, 31-летний водитель из ГУП «Мосгортранс» нанес мальчику два удара по голове металлической каской, после чего скрылся.

Школьник был госпитализирован с многочисленными повреждениями.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, девятиклассник серьезно пострадал. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и эпидуральную гематому правой лобной области. Кроме того, у пострадавшего обнаружили три перелома: левой верхнечелюстной пазухи со смещением, большого крыла клиновидной кости справа, а также нижней и медиальной стенок левой орбиты.

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Что послужило поводом для столь жестокого избиения, пока неизвестно.

Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, сообщает телеканал.

Ранее ridus.ru рассказывал о реакции Сети на поведение участников драки в троллейбусе, во время которой один из пассажиров вступился за женщину-кондуктора, ввязавшуюся в конфликт с безбилетником. «Заяц» начал с ней о чем-то спорить, а затем ударил в лицо, после чего неожиданно сам подвергся нападению.

Также сообщалось о том, что в московском метро «заяц» нанес травму головы контролеру.

