Воспитательницу оштрафовали на 15 тысяч рублей за избиение детей

Бывшая воспитательница из детского приюта в Уфе Адиля Нуруллина получила пятнадцать тысяч рублей штрафа за то, что ругалась на детей матерными словами и всячески издевалась над ними. Кроме того, женщине на год запретили заниматься педагогической деятельностью.

Как уже писал ridus.ru, Нуруллину привлекли к уголовной ответственности в мае этого года, когда она разместила на своей странице в Instagram видео с издевательствами над воспитанниками приюта. В частности, Адиля заклеила скотчем рот девятилетней девочке и била ее линейкой по рукам. Также она заставила одного из воспитанников ударить трехлетнего мальчика.

После случившегося Нуруллину из приюта уволили. А директор учреждения был вынужден уйти по собственному желанию. Еще пять сотрудников приюта получили дисциплинарные взыскания.