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Издевавшаяся над детьми воспитательница приюта из Уфы пойдет под суд

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© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

Уголовное дело в отношении бывшего воспитателя детского приюта Уфы — 22-летней Адили Нуруллиной — передано на рассмотрение в суд.

Женщина обвиняется в жестоком обращении с детьми. Обвинительное заключение уже утвердила районная прокуратура города.

Нуруллину привлекли к уголовной ответственности в мае, когда она разместила на своей странице в Instagram видео, запечатлевшее ее издевательства над воспитанниками приюта. В частности, она заклеила скотчем рот 9-летней девочке и била ее линейкой по рукам, а одного из малышей заставила ударить трехлетнего мальчика, сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.

Как отмечает газета «Новые Известия», после случившегося Нуруллину уволили из приюта, а директор этого учреждения написал заявление по собственному желанию. Еще пять сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ходе расследования уголовного дела Нуруллина не признала свою вину, пишет издание.

Ранее сообщалось, что из детского сада Биробиджана уволилась одна из воспитательниц, которая скотчем заклеила рот 5-летнему мальчику.

«Ридус» также писал о том, что в 2018 году похожий случай был отмечен в Березниках Пермской области. Няня, проходившая в местном садике испытательный срок, заклеила рот пятилетнему мальчику, который громко разговаривал и не реагировал на ее просьбы говорить потише. Дело кончилось ее увольнением.

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