Госдума приняла в первом чтении законопроект Путина о правительстве

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о правительстве РФ. Новый закон закрепляет порядок формирования кабинета министров при участии парламента, а также предусматривает ряд ограничений для членов правительства.

Законопроект поддержали 349 депутатов нижней палаты, один выступил против, еще двое воздержались.

Если закон вступит в силу, то президент больше не сможет назначать премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров в единоличном порядке. Впредь назначения будут производиться только после утверждения кандидатур Госдумой. Такие нормы не коснутся лишь министров силового блока. Их глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что назначение членов кабмина через обсуждение в Госдуме «повысит ответственность министров перед народом». Кроме того, уверен Володин, «возрастет и ответственность депутатов за принимаемые правительством решения».

В законопроекте содержится и перечень полномочий правительства, которые были отражены в поправках к Конституции РФ. Так, кабмин будет обеспечивать «гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) не менее прожиточного минимума в целом по стране».

Что касается ограничений, то министрам и членам их семей, согласно законопроекту, запрещается хранить деньги в иностранных банках, заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами и входить в состав органов управления и попечительских советов НКО, передает ТАСС.

Ранее член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков рассказал в интервью ridus.ru, что своим законопроектом о правительстве президент России Владимир Путин выстраивает некую «защиту от дурака».

«Россия не перестает быть президентской республикой, но появляется определенная страховка, которая должна уберечь будущую власть от недальновидных поступков», — пояснил эксперт.

«Это логичное завершение, законодательное оформление тех поправок, которые были внесены в Конституцию, после того, как они были приняты Федеральным собранием, утверждены президентом и одобрены на Всенародном голосовании. Это требовало детализации с точки зрения законодательных норм — уже в виде федеральных законов. Поэтому и появляются эти законопроекты от президента: он обладает правом законодательной инициативы, и логично, что он вносит именно эти законопроекты», — добавил, в свою очередь, политолог Марат Баширов.

