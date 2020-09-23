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Эксперт — о президентских законопроектах: Путин создает защиту от дурака

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© Kremlin.ru

© Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, расширяющих конституционные поправки, одобренные на общероссийском голосовании.

По словам председателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, речь идет о проекте федерального конституционного закона «О правительстве РФ», поправках к законам «О Конституционном суде РФ», «Об уполномоченном по правам человека в РФ», а также об изменениях в законах «О федеральной службе безопасности», «О внешней разведке», «О безопасности» и «О прокуратуре Российской Федерации».

Теперь президент будет назначать премьера, вице-премьеров и федеральных министров, кроме глав силовых ведомств, только после утверждения их кандидатур Госдумой.

Кроме того, Путин предлагает установить порядок рассмотрения Конституционным судом запроса главы государства о проверке законодательных инициатив на соответствие Основному закону.

Также КС, согласно пакету законопроектов, наделяется полномочиями по разрешению вопросов, касающихся исполнения решений межгосударственных органов и зарубежных судов.

Еще на судей КС и федерального омбудсмена должны, по мнению президента, распространяться ограничения, предусматривающие запрет на счета в иностранных банках.

В то же время Совфед наделяется правом снимать судей КС за «совершение порочащих поступков».

«Президентские проекты наделяют дополнительной ответственностью законодательные органы власти и Конституционный суд. По сути, Путин выстраивает, как говорят в народе, некую защиту от дурака. Россия не перестает быть президентской республикой, но появляется определенная страховка, которая должна уберечь будущую власть от недальновидных поступков. Очень важно отметить, что пакет законопроектов затрагивает все три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную, которая впредь сможет давать юридическую оценку законам Госдумы и Совфеда», — заявил в интервью «Ридусу» член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков.

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