Ревматолог назвал главную опасность артрита

В некоторых случаях артрит повышает риск ранней смерти, заявил врач-ревматолог Дмитрий Каратеев.

По его словам, это заболевание имеет огромную социальную значимость.

По данным ВОЗ, каждый десятый житель планеты страдает артритом. Это заболевание главным образом поражает людей в возрасте от 30 до 50 лет, но большой процент среди пациентов с таким диагнозом составляют и дети, у которых эта болезнь может привести к инвалидности.

«Артрит — это собирательное понятие, которое включает в себя много заболеваний разного характера, сопровождающихся болью и воспалением суставов», — рассказал Каратеев в беседе с ФАН.

Он отметил, что остеоартрит поражает преимущественно людей старшего возраста, начиная примерно с 45−50 лет.

Основной причиной развития этого заболевания является регулярный прием обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов, которые зачастую принимаются без назначения врача. «Бесконтрольный прием лекарств может вызывать множество побочных эффектов», — подчеркнул ревматолог.

Каратеев обратил внимание, что ревматоидным артритом или псориатическим артритом страдает каждый сотый. «Это очень тяжелые болезни, которые могут быстро прогрессировать, поражают сразу много суставов и приводят к их разрушению и деформации», — объяснил доктор в интервью изданию.

Главная же опасность такого артрита кроется в том, что сопровождающий его воспалительный процесс ухудшает течение таких заболеваний, как сахарный диабет или атеросклероз, и в некоторых случаях повышает риск ранней смерти, в первую очередь от инфаркта и инсульта. Без правильного лечения больной может прийти к инвалидности в течение нескольких лет, предупредил Каратеев.

Ранее сообщалось, что специалисты из научно-исследовательского института Menzies в Тасмании провели исследование, в ходе которого выявили продукт, помогающий уменьшить боль в коленях при артрите.