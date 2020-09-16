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Назван дешевый продукт, который поможет при боли в суставах

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Специалисты из научно-исследовательского института Menzies в Тасмании провели исследование, в ходе которого выявили продукт, помогающий уменьшить боль в коленях при артрите.

Напомним, что артрит — это заболевание, при котором происходит воспалительный процесс в суставах. Симптомы его проявляются чаще всего суставными болями, усиливающимися при движении.

Как правило, пациенты с болью в суставах используют для облегчения симптомов специальные мази и таблетки, однако среди больных артритом широко распространен народный метод устранения болей — прием куркумина, природного красителя, получаемого из листьев куркумы.

Многие принимают его в виде БАДов, другие просто добавляют куркуму в пищу. В новом исследовании специалисты решили выяснить, есть ли научное подтверждение целебным свойствам куркумы.

Ученые наблюдали за здоровьем 70 добровольцев с симптоматическим остеоартрозом коленного сустава, которые жаловались на боли в коленях. Для проведения рандомизированного плацебо-контролируемого исследования двойным слепым методом ученые разделили случайным образом всех участников на две группы.

Одной группе дважды в день давали капсулы куркумина, а участники из второй получали плацебо. Эксперимент продлился 12 недель, после чего все добровольцы снова прошли медицинский осмотр.

Пациентам провели МРТ-диагностику и опросили их на предмет болей в коленях и общего самочувствия. Исследователи обнаружили, что у пациентов с остеоартрозом коленного сустава, которые принимали куркумин, боли стали возникать гораздо реже.

Те, кто получал пустышку, по-прежнему жаловались на частые боли в суставах.

Наше исследование не говорит о том, что нужно отказываться от традиционного метода лечения болей — приема парацетамола и других препаратов. Но, как правило, такие лекарства могут вызывать побочные эффекты, поэтому мы ищем альтернативные методы лечения. Куркумин отлично подойдет в качестве вспомогательного лечения: его можно принимать как в форме биодобавки, так и просто добавлять в пищу в виде специй, — пишут ученые.

Стоит отметить, что пациенты из экспериментальной группы не отказывались полностью от обезболивающих препаратов, а лишь немного сократили их количество. Также МРТ-диагностика не показала никаких улучшений у пациентов, принимавших БАД.

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