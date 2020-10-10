Лукашенко посетил СИЗО КГБ для обсуждения конституции с оппозиционерами
- 10 октября 2020, 20:25
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с содержащимися под стражей представителями оппозиции и обсудил с ними конституцию.
Встреча продолжалась четыре с половиной часа, однако содержание беседы участники общим решением оставили в тайне.
Позже в Сети был опубликован фрагмент видеозаписи прошедшей встречи.
«Страна живет под лозунгом «Даешь диалог», — сказал Лукашенко, добавив, что «конституцию на улице не напишешь».
«Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество, что на проблему надо смотреть шире», — подчеркнул он.
На встрече присутствовал экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, его сын Эдуард и член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова.
Как известно, оппозиционные силы Белоруссии настаивают на проведении конституционной реформы и ограничении количества президентских сроков в стране для одного человека.
Напомним, 14 сентября во время встречи с белорусским лидером президент России Владимир Путин приветствовал идею создания новой конституции Белоруссии.
Недавно стало известно, что данные экс-кандидата в президенты Белоруссии и руководителя координационного совета оппозиции Светланы Тихановской внесены в базу данных розыска, используемую Министерством внутренних дел России. Тихановскую можно найти в списках разыскиваемых преступников, используя обычную форму поиска по сайту МВД РФ в разделе «Внимание, розыск!». Поисковая система выдает пользователю краткое досье на «Тихановскую Светлану Георгиевну».
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа этого года. За Светлану Тихановскую, по официальной версии, свои голоса отдали 9,9% избирателей. Тем не менее протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными в пользу Лукашенко, пошедшего уже на шестой срок, а Тихановскую — законно избранным президентом. 10 августа она потребовала пересчета голосов, но была вынуждена покинуть Белоруссию и выехать в Вильнюс.
17 августа Тихановская обратилась к белорусам с заявлением, что готова «принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера». Она также инициировала создание координационного совета, который призван решать с президентом страны Александром Лукашенко вопрос о трансфере власти.
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