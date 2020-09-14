Путин одобрил идею изменить конституцию Белоруссии

Президент России Владимир Путин приветствовал идею создания новой конституции Белоруссии.

«Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно», — сказал российский лидер в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Во время переговоров, которые проходят в сочинской резиденции Путина «Бочаров ручей», президент РФ выразил уверенность в том, что с учетом политического опыта Лукашенко работа по изменению конституции будет организована «на самом высоком уровне» и позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны.

Лукашенко в свою очередь заявил, что, как показали последние события в Белоруссии, стране нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.

Кроме того, он поблагодарил президента России за то, что Москва поставила Белоруссию первой в очереди на получение вакцины против COVID-19.

В ответ Путин пообещал, что Москва и Минск смогут совместными усилиями побороть коронавирус, а также решить экономические проблемы.

Ранее на встрече с белорусским лидером президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.