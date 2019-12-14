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Российские космонавты могут не полететь на Луну из-за лишнего веса

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Разработчики нового российского космического корабля «Орёл», на котором через несколько лет будет совершен полет на Луну, рассказали о нормах провоза космонавтов. Оказалось, что не все космонавты смогут отправиться на наш спутник.

Мы работаем над созданием корабля уже 10 лет и сейчас подошли к финальной стадии. «Орел» имеет ограничения по полезной нагрузке, поэтому информация касается не только груза, но и космонавтов, — говорится в сообщении.

Представители ракетно-космической корпорации «Энергия», которые занимаются созданием корабля, рассказали, что полезная нагрузка корабля должна быть не более 420 килограмм.

В эту массу должны войти 4 космонавта и минимум 100 килограмм груза. Согласно этим нормам, вес каждого космонавта не может превышать 80 кг. При этом масса космонавта учитывается в полной экипировке вместе со скафандром и шлемом.

Если считать средние габариты экипировки, то они обычно не превышают 10 килограмм, а это значит, что вес российских космонавтов должен составлять 70 кг и менее.

Новые цифры ужесточают требования к космонавтам, так как существующий сейчас приказ по отбору в космонавты рассматривает людей весом до 50 до 90 кг. Некоторым российским космонавтам ради лунной миссии придется похудеть на 20 кг, что может негативно сказаться на здоровье.

Кстати, не только космонавты, но и сам корабль имеет «лишние килограммы». Недавняя проверка показала, что «Орёл» на 2,3 тонны тяжелее, чем требуется для полёта к спутнику Земли.

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