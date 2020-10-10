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201546

В Москве установится аномально теплая погода

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Аномальное тепло придет в столицу на следующей неделе, сообщили в центре погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве установится солнечная и сухая погода.

Уже в выходные дни, 10 и 11 октября, температура воздуха днем составит +15…+17, что более чем на восемь градусов превышает климатическую норму.

«В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше, и столбики термометров прибавят 2−3 градуса к своим показаниям», — приводит сообщение «РЕН ТВ».

В свою очередь специалисты Гидрометцентра России предсказывают, что в начале следующей недели погода в Москве будет близка к абсолютным рекордам тепла. Дневные температуры 13−14 октября составят 16−20 градусов.

© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что октябрь, в целом, будет теплым и сухим. Однако в конце месяца, по его словам, произойдет мощное обрушение холода. Есть вероятность выпадения первых осадков в так называемой смешанной фазе — дождь плюс мокрый снег.

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