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Синоптик рассказал, когда на европейскую часть России обрушатся холода

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© pixabay.com

© pixabay.com

Аномальное тепло продержится в европейской части России еще примерно неделю, а в конце октября произойдет мощное обрушение холода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, октябрь, в целом, будет теплым и сухим.

Он пообещал, что бабье лето продержится еще пять-семь дней. Днем ожидается плюс 16−21 градусов, что на 6−7 градусов выше климатической нормы.

«Ну, и, соответственно, никаких осадков», — рассказал Тишковец в интервью ФАН.

Однако во второй и особенно в третьей десятидневке октября облаков и дождей станет заметно больше, а положительное отклонение от нормы сократится до минимума, отметил собеседник издания. Даже есть вероятность выпадения первых осадков в так называемой смешанной фазе — дождь плюс мокрый снег, добавил он.

В связи с этим синоптик рекомендовал автомобилистам сменить летние шины на зимние в последние дни октября, так как среднесуточная температура окажется уже ниже пяти градусов. «Каучук начнет дубеть, соответственно, резина тоже станет дубовой», — пояснил он.

По прогнозу Тишковца, в конце октября выпадает первый неустойчивый снег, который в любом случае будет таять, но, тем не менее, температура уже будет «гулять» около нуля, и ожидаются слабые заморозки.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал в октябре аномалии температуры и осадков в европейской и на большей части азиатской территории России. Почти весь месяц температура воздуха будет как минимум на 1−2 градус выше средних многолетних значений. Количество осадков на большей части европейской территории страны ожидается около нормы, сообщили в ведомстве.

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