МИД РФ назвал «Новичок» чисто западным брендом

Комментируя обвинения в адрес России, высказанные в бундестаге 7 октября министром иностранных дел Германии страны Хайко Маасом, в МИД РФ особо указали на то, что «Новичок» является западным брендом.

В ведомстве рассказали, что с токсичными веществами из группы «Новичок» работали не менее 20 зарубежных стран, а сейчас на Западе имеются около 140 вариантов химических соединений из этой группы.

При этом структура и масс-спектр боевого отравляющего вещества, называемого на Западе «Новичок», впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов, отметили в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что в дальнейшем на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, которые не попадают под действие Конвенции о запрещении химического оружия.

«Так что „Новичок“ — чисто западный бренд. У нас его нет», — сообщается на сайте ведомства.

В сообщении также обращается внимание на то, что проведенные в Омске исследования биоматериалов Алексея Навального не выявили наличие в них следов отравления его боевым химическим веществом. Врачи немецкой клиники «Шарите» их тоже не нашли. Зато спустя почти неделю они были обнаружены немецкими военными.

Как писал ранее ridus.ru, один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву о том, что Навальный не мог быть отравлен «Новичком», поскольку в его анализах, которые взяла ОЗХО, не был найден фосфорный фрагмент, содержащийся в нервно-паралитическом веществе. По словам Ринка, фосфорный фрагмент задерживается в организме достаточно долго. Его бы обязательно обнаружили в анализах Навального, если бы против того использовали «Новичок».

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.